Колонна резервистов ЦАХАЛ выстроилась у границы с сектором Газа

Резервисты готовы к выполнению боевых задач на территории сектора Газа.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Армия Израиля аккумулирует силы на границе с сектором Газа. Об этом корреспондент «Звезды» передает из приграничного района, где разбили лагерь резервисты ЦАХАЛ.

На кадрах видны колонны бронетехники, которую готовят к выполнению боевых задач.

Сам лагерь расположен примерно в двух километрах от сектора Газа.

Ранее сообщалось, что армия Израиля поделилась кадрами авиаудара и уничтожения КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.