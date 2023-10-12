Ожившая площадь Дезенгоф: в Тель-Авиве израильтяне собрались в память о погибших

Множество семей с детьми пришли на площадь Дезенгоф, чтобы зажечь свечи в память о погибших и помолиться о них.

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Впервые с обострения арабо-израильского конфликта на площади Дезенгоф в Тель-Авиве много людей. Прежде она пустовала, но теперь люди собрались там, чтобы вспомнить погибших, помолиться о них. Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев побывал на месте событий.

«Площадь Дезенгоф в Тель-Авиве пустовала с самого начала этого конфликта. Но сегодня сюда пришли целые семьи, сотнями, с детьми для того, чтобы зажечь свечу в память о погибших в этом конфликте. Старт этого мероприятия мы вчера наблюдали у театра, там свечи зажигали дети», - рассказал корреспондент.

Он добавил, что теперь центральный фонтан города запылал памятным огнем. Прежде Алексей Дегтярев рассказывал об обстановке в Старом городе Иерусалима - огромном районе, в котором хранится множество святынь и происходили евангельские события.

Из-за обострения конфликта Старый город практически полностью пустой. Сюда прекратили приезжать паломники. У главной христианской святыни - Храма Воскресения Христова (Храма Гроба Господня. - Прим. ред.) стоит лишь одинокий монах. В синагоге день и ночь раввины молятся о наступлении мира на земле Израиля.

Пока в Иерусалиме относительно безопасно. По последним данным, число погибших в Израиле уже превысило 1 300 человек. Более 3 200 граждан получили ранения. На территории анклава сектор Газа погибли 1 417 человек, еще свыше 6 200 ранены.