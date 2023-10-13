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Массовые протесты и американское оружие: как накаляется обстановка на Ближнем Востоке

Игнат Далакян
14:29 13.10.2023
Представители США совершили визиты в страны конфликтующих сторон на Ближнем Востоке на фоне разгорающегося палестино-израильского конфликта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Обстановка на Ближнем Востоке на фоне палестино-израильского конфликта накаляется. Наши корреспонденты рассказали о ситуации в Израиле и Иордании на данный момент.

В центре столицы Иордании Аммане у мечети Аль-Хусейна проходит многотысячная акция протестов. После пятничного намаза людей в акции становится все больше и больше, как передает наш корреспондент. По его словам, мероприятие носит мирный характер, все оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

«Поступила информация, что сотни иорданцев и ливанцев движутся к границе Палестины и пытаются преодолеть ее. Мы видели картину, как люди ползут по высокой стене», - рассказывает корреспондент «Звезды».

Тем временем на фоне массовых демонстраций в столице Иордании проходит одновременно визит государственного секретаря США Энтони Блинкена. Он встретился с королем Абдаллой II.

Стороны обсудили возможное урегулирование палестино-израильского конфликта, освобождение заложников, захваченных боевиками ХАМАС, а также открытие гуманитарных коридоров для жителей Газы.

В Тель-Авиве сегодня тоже принимают представителя США - это глава Пентагона Ллойд Остин. Ситуация с каждым днем обостряется - больше жертв и больше ударов. Все это приводит к волнениям во всем мире. Сегодня ожидаются массовые протесты, а некоторые люди пытаются уехать.

В центре Тель-Авива рядом с офисами правительства завершился митинг, где люди собирались высказать свою точку зрения. Эти точки зрения у протестующих были разные, и не всегда им удавалось найти общий язык - не обошлось и без потасовок.

Все это проходит на фоне визита в Израиль министра обороны США Ллойда Остина. Он намерен осмотреть американское вооружение, которое должно стать гарантом безопасности жителей Израиля. Кроме того, глава Пентагона встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны страны Йоавом Галантом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Российской Федерации быть посредником между Палестиной и Израилем. Глава государства призвал искать мирное решение конфликта на Ближнем Востоке.

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