ХАМАС сообщил о гибели 13 заложников из-за ударов Израиля по Газе
Отмечается, что среди жертв есть и иностранные граждане.
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В результате бомбежки израильской армии погибли 13 заложников, находившихся в разных местах сектора Газа. Об этом сообщили в палестинской группировке ХАМАС.
Как передает Радио Sputnik, боевое крыло палестинских боевиков - группировка «Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщила, что шесть заложников погибли в Северной провинции, семь - в провинции Газа, еще трое - в других провинциях в течение суток.
Отмечается, что среди жертв бомбежки есть иностранные граждане.
Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет накричал на британского телеведущего из-за вопроса о детях Газы. Британский журналист задал вопрос о том, что будет с детьми сектора Газа, которые остались в инкубаторах после объявленной блокады.