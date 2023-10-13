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Боец с позывным Иваныч пообещал бить врага в зоне СВО и вернуться домой

11:41 13.10.2023
Расчеты 30-миллиметровых автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» и операторы носимых противотанковых управляемых ракетных комплексов осваивают приемы стрельбы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует кадры занятий на полигоне Южного военного округа с военнослужащими, заключившими с ведомством контракт.

Один из бойцов с позывным Иваныч рассказал, что после подготовки отправится в зону спецоперации защищать Родину. Мужчина решил участвовать в боевых действиях по собственному желанию. Обучение проходит под руководством опытных инструкторов с учетом опыта проведения военной операции по защите Донбасса. Все упражнения многократно повторяются и отрабатываются до автоматизма.

«Будем уничтожать врага, бить, и вернемся домой», - сказал Иваныч.

На полигоне военнослужащие упражняются в стрельбе из станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» и совершают пуски противотанковых управляемых ракет. Огонь ведется по мишеням, имитирующим вражескую бронетехнику и опорники.

Также военнослужащие изучают основы тактической медицины, армейской тактической стрельбы, инженерного оборудования позиций и работы с беспилотниками.

Ранее корреспондент Валентин Гвоздев в сюжете «Звезды» показывал, чему учат бойцов штурмовых отрядов, какие сценарии отрабатываются на полигоне и как происходит зачистка опорного пункта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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