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Идущие первыми: чему учат бойцов штурмовых отрядов перед выходом на позиции

Валентин Гвоздев
05:00 07.10.2023
В ходе тренировок бойцы штурмовых отрядов отрабатывают самые различные сценарии, чтобы в реальном бою быстро и эффективно выполнить любую задачу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Движения бойцов отточены до мелочей. Каждый знает, что и когда должен сделать. За спиной не должно остаться ни одного вражеского солдата. Зачистка опорного пункта происходит молниеносно. Опыта Ивановским десантникам не занимать. Тем не менее, подготовка к каждому следующему заданию на самом высоком уровне.

© ТРК «Звезда»

Подготовке штурмовых групп удаляют особое внимание. Нужно подготовить бойцов не только к бою в окопе, но и в городской застройке. Каждый такой элемент бойцы отрабатывают по несколько десятков раз.

© ТРК «Звезда»

На тренировке все в точности, как на грядущем задании, даже расположение окопов националистов. Для этого используют данные разведки, чтобы бойцы заранее отработали свои действия, в обстановке максимально приближенной к боевой.

«О предстоящей задаче мы уже знаем, выбираем местность на полигоне, либо просто где-то в лесистой местности. Подготовка проходит постоянно», - рассказал командир роты с позывным «Звено».

Еще один элемент боевой учебы, на который не жалеют ни времени, ни снарядов - огневая подготовка.

© ТРК «Звезда»

Стрельба ведется, как из автоматов и пулеметов, так и из более серьезного вооружения, такого, как ПТРК «Фагот». После схода ракеты, оператор продолжает ей управлять до поражения цели. За ракетой тянутся провода, главное, чтобы на пути не было препятствий, способных их оборвать.

© ТРК «Звезда»

Предназначенный в первую очередь для уничтожения вражеской бронетехники комплекс, нередко используют по блиндажам и опорным пунктам националистов. Для оператора не имеет значения, движущаяся цель или стационарная.

«В основном, он предназначен для техники. Танки тяжело, конечно, подбить, там надо попасть. Ну а легкобронированную технику он прожигает. Также эффективен по блиндажам противника. Опорник может сломать, разрушить», - объяснил старший оператор ПТРК с позывным «Рама».

АГС-17 «Пламя» способен накрыть площадь в 210 квадратных метров. Особенно эффективен против пехоты противника. На точность стрельбы влияет сильный степной ветер, поэтому расчеты постоянно практикуются в стрельбе на полигоне.

© ТРК «Звезда»

В одном коробе, который за форму прозвали «улиткой», 29 гранат, разлет осколков каждой около семи метров. Корректировка автоматического гранатомета ведется с воздуха, это позволяет расчету вести огонь даже с закрытых позиций.

«Работаем с дронами, они дают нам координаты. По пехоте он бьет в шахматном порядке и в одну линию. То есть он большую колонну может, как минимум, затрехсотить», - заверил командир расчета АГС-17 с позывным «Саян».

Штурмовые группы первыми вступают в бой с националистами, выбивая их с занимаемых позиций. После чего укрепления боевиков занимает пехота, а бойцы отряда отправляются в тыловой район, где продолжают свою подготовку, как шутят они сами, не на отдыхе, а вместо него.

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