Командир миномета: крупный калибр «Тюльпана» не дает врагу скрыться под землей

В зависимости от дистанции до неприятеля используются разные мины - если он находится далеко, в дело идут активно-реактивные боеприпасы.

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Командир российского 240-миллиметрового «Тюльпана» Александр заявил, что его миномет успешно уничтожает украинских боевиков даже тогда, когда они скрываются под землей.

«Калибр большой, хорошо работаем по сооружениям укрепленным. Под землей когда они находятся, тоже там. Попадаем, уничтожаем. Окопы, блиндажи - все это уничтожается, потому что большой калибр», - поделился артиллерист.

Он добавил, что также в ходе боевой работы используются активно-реактивные мины - они бьют дальше и идут в дело, если цель находится далеко и обычными боеприпасами до нее не дотянуться.

Александр признался, что артиллеристы дают минометам имена. Порядок выбора индивидуален - все зависит от субъективного впечатления, связанного с техникой. В качестве примера он привел имена «Гроза» и «Анюта».

Ранее сообщалось, что разведчики подкараулили боевиков и сбросили боеприпасы с дронов прямо им в окопы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.