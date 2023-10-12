В иорданском Аммане жители выразили солидарность Палестине с помощью флагов

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Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик показал на улицах иорданской столицы множество флагов, которые жители Аммана скупили в знак поддержки Палестины.

Журналист рассказал, что флаги Палестины граждане Иордании устанавливают на машинах и балконах. В иных случаях люди сами «вооружаются» флагами перед предстоящими акциями протеста, которые пройдут в столице.

«Поддержка палестинцев на улицах Аммана видна невооруженным взглядом», - подчеркнул Лапик.

Акции протеста на улицах Аммана запланированы на 13-ое октября, в день прилета в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Причиной для митингов стало решение правительства Иордании предоставить военные базы американцам, чтобы те могли оказывать поддержку Израилю.