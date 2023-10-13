Против Арестовича* на Украине возбудили уголовное дело

Депутат Инна Совсун указала, что на своих семинарах Арестович* называл женщин «существами, которых хочется душить».

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На Украине возбудили уголовное дело в отношении Алексея Арестовича* - экс-советника главы офиса президента Украины (в России он внесен в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье). Начато досудебное расследование.

Причиной послужило направленное в полицию заявление депутата Верховной рады Инны Совсун. Она, как сообщает ТАСС, получила соответствующее уведомление от правоохранительных органов.

«Сегодня я получила ответ от полиции о начале судебного разбирательства. Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от генпрокурора о передаче дела в Киевскую городскую прокуратуру», - приводит ее слова СМИ.

Совсун уточнила, что на проводимых Арестовичем* семинарах тот называл женщин «существами, которых хочется душить». Также сообщается, что ему может быть предъявлено обвинение по статье «Изготовление и распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».

В начале октября МВД РФ объявило в розыск Арестовича*. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса, но не уточняется, по какой именно.

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.