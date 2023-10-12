В стране и мире Палестино-израильский конфликт Число жертв в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 1,2 тысяч Игнат Далакян Число пострадавших в результате эскалации палестинцев достигло 5,6 человек. © Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress Читайте нас на: Число жертв в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 1,2 тысячи. Об этом сообщили в палестинском министерстве здравоохранения. «Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых - до 5,6 тысячи», - цитирует РИА Новости представителя министерства в Газе со ссылкой на AFP. Ранее издание Quds сообщало, что жертвами удара Израиля по жилой башне в секторе Газа стали несколько журналистов. Также в результате израильского воздушного удара к западу от Газы были раненые. Экспертное мнение и аналитика