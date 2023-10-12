В Польше потребовали выставить счет Украине за оказанную помощь

По словам политика Анны Брылки, «благодарность не является валютой в международных отношениях».

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Польша выставит счет Украине за оказанную помощь стране, а также поставит ряд условий. Об этом заявила кандидат в депутаты польского сейма от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка.

В ходе предвыборных дебатов, как передает Радио Sputnik со ссылкой на Polsatnews, польский политик указала, что «благодарность не является валютой в международных отношениях».

«Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь», - сказала Брылка.

По ее словам, «Конфедерация» оценила оказанную Польшей помощь Украине в 100 миллиардов злотых. Также она пообещала, что коалиция поставит Украине «четкие и жесткие условия». Это подразумевает снятие жалобы на Варшаву в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, прекращение «украинизации» двусторонней торговли. Кроме того, в условия Варшавы войдет проведение эксгумации жертв Волынской резни, а также доступ Польши к процессу восстановления украинского государства по завершении конфликта.

Ранее в Польше пожаловались на поставляемый дешевый пластик из Российской Федерации. При этом ассоциация «Польский рециклинг» отметила, что потребность в пластмассе в стране составляет 4 млн тонн в год.