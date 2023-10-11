В Польше пожаловались на поставляемый из России дешевый пластик

В ассоциации «польский рециклинг» при этом отметили, что потребность в пластмассе в стране составляет четыре миллиона тонн в год.

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В Польше бьют тревогу отраслевые эксперты по поводу больших объемов «первичного» пластика, который импортируется из Российской Федерации. Об этом пишет портал Interia.

В статье отмечается, что российский пластик попадает на польский рынок несмотря на эмбарго на сырье из России, которое действует почти во всех странах Европы.

«Здесь он становится более дешевой альтернативой пластикам польского производства, особенно переработанным», - отмечается в материале.

Ассоциация «польский рециклинг» делится данными, что почти 40% предприятий этой организации с начала украинского конфликта столкнулись на рынке с дешевым первичным сырьем из России.

В ассоциации при этом отмечают, что потребность в пластмассе в стране составляет четыре миллиона тонн в год, что составляет 7,5% всего спроса Европейского союза.

«Это ужасные цифры, учитывая, что большинство государств-членов ЕС пытаются ограничить использование пластика», - отметили в ассоциации.

Ранее в Польше подали в отставку оперативный командующий генерал Томаш Пиотровский и глава Генштаба Раймунд Анджейчак. Местные СМИ сообщали, что такое решение может быть связано из-за инцидента в декабре 2022 года.