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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил ансамбль имени Александрова с 95-летним юбилеем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Поздравляю вас с 95-летием со дня образования Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Созданный выдающимся дирижером и композитором Александром Васильевичем Александровым ансамбль за время своего существования благодаря блистательному мастерству завоевал самую искреннюю любовь зрителей, стал поистине гордостью наших Вооруженных сил», - сказал Шойгу.

Шойгу отметил, что в годы ВОВ александровцы регулярно проводили концерты для уходящих на фронт бойцов, на передовой и в госпиталях. Песни в исполнении артистов ансамбля имени Александрова транслировали в радиоэфире, поскольку они воодушевляли бойцов на подвиги и победу. Министр добавил, что сегодня ансамбль продолжает следовать традициям предшественников.

«Прославленный коллектив выступает с концертами в военных округах, на флотах, в зоне специальной военной операции, поднимая боевой дух личного состава, воспевая героизм, стойкость и мужество, любовь к Родине и готовность сделать все для ее процветания», - сказал глава Минобороны.

В этом году ансамбль Александрова отмечает 95 лет со дня основания. Первая его поездка за рубеж состоялась в 1937 году, во Францию. Вместо запланированных шести концертов артисты провели 15. Месяц назад ансамбль вернулся с гастролей в Северной Корее. Песни артистов звучали по всему миру. Британский политик Уинстон Черчилль называл ансамбль Александрова «поющим оружием».