В стране и мире «Поющее оружие»: как ансамбль Александрова 95 лет без войны завоевывал весь мир Марина Крижановская Алина Пчелинцева Основан ансамбль был 12 октября 1928 года, первая его поездка за границу состоялась в 1937 году, во Францию. Тогда вместо запланированных шести концертов музыканты отыграли пятнадцать. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Также четко в такт, как марш на плацу, нота в ноту хор ансамбля на репетиции. Впереди большой концерт по случаю юбилея в Кремлевском дворце. Подготовка по несколько часов в день. Всем родные «Смуглянка» и «Подмосковные вечера», уже давно узнаваемые за рубежом, вместе с «Соловьем» и «Днем Победы» - они всего месяц назад звучали в КНДР в честь 75-й годовщины образования республики. Ансамбль побывал там спустя почти 20 лет с последнего появления на сценах в Северной Корее. И вновь аншлаг и овация. И так было всегда. 1937 год, Париж. Первая поездка за границу. Вместо шести запланированных концертов - пятнадцать. «Подлинник. Диплом международной выставки искусства и техники в Париже 1937 года, на котором ансамбль завоевал Гран-при», - показал документ заведующий историко-мемориальным залом ансамбля Александрова Владимир Антонов. © ТРК «Звезда» Основатель ансамбля Александр Васильевич Александров начинал в церковном хоре. Поэтому и публику «брал» только лишь песней, идеально разложенной на голоса, на качество которых и делал главную ставку. В 1946-ом году руководителем становится сын основателя ансамбля - Борис Александров. Он впервые вводит партии солистов, добавляет танец. Такого еще ни у кого не было. Уже правнук основателя ансамбля рассказал о желании иностранных продюсеров «заполучить этот хор» «Естественно, продюсеры очень хотели заполучить этот хор, особенно западные в то время. Это было уникально: что мужской хор, количество и уникальный оркестр. И балет еще. Сама форма - такого не было еще, это в первый раз. Александров очень интеллигентно и культурно относился к музыке из народа. Доводил до «конфетки», можно так сказать», - рассказал «Звезде» правнук А.В. Александрова Олег Александров. Европа аплодирует стоя - Лондон, Берлин, Прага, на востоке - Пекин. Не стали исключением США и Канада. Мир поет русские песни, артисты привозят награды. Уинстон Черчилль назвал артистов «поющим оружием». Но это было позже. Сначала в 41-ом году они спели на Белорусском вокзале и подарили советскому народу веру в Победу. «Священная война» - марш, ставший песней-молитвой. Эти строки из четвертого куплета песни. Долгое время он не звучал в выступлениях российских артистов. Но в 2021-ом, в 80-ую годовщину начала Великой Отечественной войны, ансамбль Александрова спел их вновь в концертом зале имени Чайковского. И теперь «Священную войну» всегда они исполняют только в полной версии. «В связи с проводимой специальной военной операцией против всего, чего мы боремся - нацизма, против фашизма - эта песня не теряла никогда актуальности. И слова этой песни, и музыка. Поднимать ребят на бой, бодрить людей, заряжать духом победителя и напоминать всем нам о том, что было, что мы прошли и кого мы победили - самое главное. Я ощущаю причастность к той большой армии, которая у нас всегда была. И этот дух, это все благодаря этой песне в нас живет», - рассказал солист хора Станислав Рязанцев. © ТРК «Звезда» Более подробно о том, как поддержали артисты ансамбля советских хоккеистов в период Холодной войны в Квебеке, о воспоминаниях исполненной александровцами пляски «Встреча на Эльбе» в Вашингтоне, о поездке в европейские страны и даже о совместном исполнении «Ой, цветет калина» на китайском языке с супругой Си Цзиньпина - смотрите в репортаже Алины Пчелинцевой. Экспертное мнение и аналитика