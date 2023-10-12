«Поющее оружие»: как ансамбль Александрова 95 лет без войны завоевывал весь мир

Также четко в такт, как марш на плацу, нота в ноту хор ансамбля на репетиции. Впереди большой концерт по случаю юбилея в Кремлевском дворце. Подготовка по несколько часов в день.
Всем родные «Смуглянка» и «Подмосковные вечера», уже давно узнаваемые за рубежом, вместе с «Соловьем» и «Днем Победы» - они всего месяц назад звучали в КНДР в честь 75-й годовщины образования республики. Ансамбль побывал там спустя почти 20 лет с последнего появления на сценах в Северной Корее.
И вновь аншлаг и овация. И так было всегда. 1937 год, Париж. Первая поездка за границу. Вместо шести запланированных концертов - пятнадцать.
«Подлинник. Диплом международной выставки искусства и техники в Париже 1937 года, на котором ансамбль завоевал Гран-при», - показал документ заведующий историко-мемориальным залом ансамбля Александрова Владимир Антонов.
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