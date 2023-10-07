В стране и мире Три украинские ракеты «Точка-У» сбиты над Белгородской областью Анна Назайкина Этим утром Украина попыталась атаковать объекты на территории нашей страны. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Российские военные сбили три украинские ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ. Как утверждается, сегодня приблизительно в 10 утра Украина попыталась атаковать объекты на территории нашей страны. Для этого киевский режим использовал три оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Российские средства противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку врага. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. В результате произошедшего пострадавших нет. Экспертное мнение и аналитика