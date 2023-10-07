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Три украинские ракеты «Точка-У» сбиты над Белгородской областью

Анна Назайкина
10:41 07.10.2023
Этим утром Украина попыталась атаковать объекты на территории нашей страны.
Три украинские ракеты «Точка-У» сбиты над Белгородской областью
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Российские военные сбили три украинские ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Как утверждается, сегодня приблизительно в 10 утра Украина попыталась атаковать объекты на территории нашей страны.

Для этого киевский режим использовал три оперативно-тактические ракеты «Точка-У».

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку врага.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. В результате произошедшего пострадавших нет.

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