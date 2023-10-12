В ЛНР построили оснащенный новейшими тренажерами полигон для военнослужащих
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили работу по возведению первого полигона для подготовки российских военнослужащих в ЛНР. В МО РФ сообщили о введении полигона в эксплуатацию.
Новый тренировочный комплекс оснащен новейшими тренажерами и современным полигонным оборудованием. На нем развернуто учебное тактическое поле для практической отработки действий военнослужащих во время боя в городе с различной плотностью застройки.
На полигоне оборудовано самое большое в Вооруженных Силах РФ войсковое стрельбище, позволяющее трем мотострелковым батальонам одновременно проводить занятия по огневой подготовке из стрелкового оружия и гранатометов. Также на объекте есть танкодром и автодром.
Этот полигон начал свою работу первым из семи возводимых на территориях ЛНР и ДНР. Остальные шесть еще строятся, но должны быть сданы до конца 2023 года.
Начальник Главного управления боевой подготовки ВС России Иван Бувальцев проверил инфраструктуру военного объекта и отметил, что новые учебные места были оборудованы с учетом опыта проведения СВО.
Бувальцев вручил награды представителям военно-строительного комплекса, Главного управления боевой подготовки и другим военнослужащим, проявившим себя при строительстве и развитии полигонной инфраструктуры на новых территориях.
Ранее жители Мариуполя рассказали, как город изменился после присоединения к России. По их словам, за это время были отремонтированы дороги, построены многоквартирные дома, к концу года в городе планируют открыть новый перинатальный центр.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.