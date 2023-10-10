Артиллерист Да Винчи обрисовал сложность борьбы с нашими «Торнадо-Г» для врага

Картина для неприятеля, по словам командира взвода РСЗО с позывным Да Винчи, неутешительная. Мобильность реактивных систем залпового огня затрудняет противнику контрбатарейную борьбу.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командир огневого взвода РСЗО «Торнадо-Г» с позывным Да Винчи заметил, что неприятелю сложно изобразить что-то убедительное в борьбе с российскими реактивными системами залпового огня. Видео беседы и боевой работы «Торнадо-Г» в зоне спецоперации предоставило Минобороны России.

«Кроме дронов, как нас достанешь? Никак не увидишь нас, не разглядишь. Бороться с нами тяжело, мы мобильные», - заявил артиллерист.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что взвод «Торнадо-Г» под командованием Да Винчи ведет боевую работу на Купянском направлении. Российские артиллеристы поддерживают наступательные действия мотострелковых и танковых подразделений, творя шедевры огневого поражения.

Чтобы неприятель не смог достать артиллеристов, они меняют позицию после каждого залпа. Так, нанося удары и отходя, бойцы Да Винчи меняют картину поля боя.

«Торнадо-Г» - это модификация «классических» реактивных систем залпового огня «Град». Преимущество ему обеспечивает более совершенная система управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей. Эта аппаратура позволяет наводиться на цель в автоматическом режиме, а значит, эффективнее уничтожать врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.