Благодаря закону президент США Байден мог оказывать Украине военную помощь без коммерческих и юридических процедур.

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Закон о ленд-лизе для Украины, подписанный главой Белого дома Джо Байденом 9 мая 2022 года, перестал действовать 30 сентября. Об этом сообщают РИА Новости.

«В Украине этот акт называли "историческим шагом", и долгое время новости о нем не сходили с информационных лент», - говорится в статье.

Изначально подразумевалось, что закон будет работать по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны, когда США снабжали Советский Союз военной помощью без предоплаты. Однако в реальности закон не применялся, поскольку Вашингтон предоставлял Киеву вооружение без различной оплаты и условий.

«Именно этим представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали», - говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в бюджет США на ближайшие 45 дней не включили расходы на помощь Украине. Кроме того, с 1 октября может прекратить свою работу правительство, поскольку Конгресс также отказался от его финансирования.