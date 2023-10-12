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Жители Иерусалима рассказали, как город живет после начала войны с ХАМАС

Алексей Дегтярев
Ирина Елагина
22:39 12.10.2023
Жители Иерусалима встревожены, так как никто не знает, что будет дальше и как долго продлится война.
© Видео: ТРК «Звезда» дегтярев © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мэр Сдерота призывает военных помочь в эвакуации населения из-за атак ХАМАС. Город находится недалеко от Ашкелона, там живет почти 30 тысяч человек. ЦАХАЛ продолжает наносить ракетные удары по палестинским территориям. Число погибших с обеих сторон уже превысило 2,5 тысячи. Из Иерусалима передает Алексей Дегтярев.

Одна из трех дорога ведущая из Тель-Авива в Иерусалим пролегает вдоль палестинских поселений. Меры безопасности здесь повышены всегда. Вдоль шоссе установлены камеры. А въезды в арабские деревни закрыты.

Местное население живет закрыто. В город выезжают только по необходимости, причем в своем бедственном положении винят по большей части израильтян.

Практически всю дорогу съемочную группу сопровождает машина с военными. В Иерусалиме первым делом посетили восточную часть города, где живут палестинцы. Они считают город столицей своего государства. Но в большей своей массе ситуацию стараются не обострять.

«Я не особо боюсь. Мы живем обычной жизнью. Аллах спасет нас», - говорит местный житель Хадыр.

Обстрелы израильских территорий со стороны сектора Газа не прекращаются. Сегодня власти города Сдерот, который находится на границе с сектором Газа призвал правительство эвакуировать всех местных жителей - а это почти 30 тысяч человек. Напряженная атмосфера и в древнем Иерусалиме. В главную мечеть на храмовой горе Аль-Акса сейчас никого не пускают.

«Еще одна проблема связана с возможностью свободно молиться. Они перекрыли город – никто не сможет прийти на молитву в мечеть Аль-Акса. И это влияет на нас и ситуацию в целом. Никто не знает, что будет дальше и как долго это продлиться. По-моему, это перебор. Действия правительства чрезмерны», - рассказал местный житель.

В мечети Аль-Акса мулы призывали к войне против Израиля. Израиль расценил это как один из поводов обострения конфликта.

«Здесь собираются люди разных религий: мусульмане стягиваются к Аль-Аксе, христиане - к храму Гроба Господня, евреи идут молиться к Стене плача. И большинство приезжает с мирными намерениями. Но из-за разжигающего ненависть меньшинства, страдают обычные люди», - рассказал местный продавец.

Из-за обострения конфликта Старый город сегодня практически полностью пустой. Сюда прекратили приезжать паломники. У главной христианской святыни стоит лишь одинокий монах. В синагоге день и ночь раввины молятся о наступлении мира на земле Израиля.

Еврейское население с тревогой следит за ситуацией. Город похож на пороховую бочку. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.

Иерусалим веками был камнем преткновения различных конфессий. Но сегодня это главное поле битвы между политиками Израиля и арабского мира.

Пока в Иерусалиме относительно безопасно. По последним данным, число погибших в Израиле уже превысило 1 300 человек. Более 3 200 человек получили ранения. На территории анклава сектор Газа погибли 1 417 человек. Более 6 200 человек получили ранения.

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