Сийярто прибыл в Москву для участия в российской энергонеделе
Глава венгерского МИД заявил , что в преддверии зимы энергобезопасность снова в фокусе.
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прилетел в Москву, чтобы принять участие в работе международного форума по энергетике. Об этом сообщает RT.
«Прибытие в Москву. Надвигается холодное время, энергобезопасность снова в фокусе», - написал Сийярто в соцсети.
В Москве Сийярто встретил посол Венгрии в России Норберт Конкой.
Ранее сообщалось о планах главы венгерского МИД посетить Москву в октябре для обсуждения вопросов энергетики. Сийярто отмечал, что энергетическое сотрудничество - самая важная часть взаимодействия с Россией.