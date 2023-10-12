Сийярто прибыл в Москву для участия в российской энергонеделе

Глава венгерского МИД заявил , что в преддверии зимы энергобезопасность снова в фокусе.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прилетел в Москву, чтобы принять участие в работе международного форума по энергетике. Об этом сообщает RT.

«Прибытие в Москву. Надвигается холодное время, энергобезопасность снова в фокусе», - написал Сийярто в соцсети.

В Москве Сийярто встретил посол Венгрии в России Норберт Конкой.

Ранее сообщалось о планах главы венгерского МИД посетить Москву в октябре для обсуждения вопросов энергетики. Сийярто отмечал, что энергетическое сотрудничество - самая важная часть взаимодействия с Россией.