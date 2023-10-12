Двое полицейских получили ранения при обстреле участка у Старого города Иерусалима

После инцидента полиция закрыла вход в квартал у Старого города.

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Двое израильских полицейских пострадали в результате обстрела участка в Иерусалиме. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Инцидент произошел недалеко от Старого города Иерусалима - квартала, где находятся храм Гроба Господня и другие святыни. После налета эту часть города оцепили и вход закрыли.

По информации медиков, один из полицейских получил серьезные ранения, второй - средней тяжести.

Ранее сообщалось, что среди россиян, погибших в Израиле при нападении ХАМАС, был сотрудники правоохранительных органов: полицейский Денис Беленький и сотрудник службы безопасности Давид Лысцов.