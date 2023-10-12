Слуцкий заявил, что Россия будет соблюдать мораторий по запрету ядерных испытаний

Глава ЛДПР уведомил, что отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний не повлияет на политику России в этом вопросе.

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Лидер политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал решение Государственной думы об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который планируется рассмотреть в третьем чтении 19 октября.

Политик подчеркнул, что отзыв ратификации не означает в первую очередь зеркальный жест по отношению к такому же действию со стороны США. По заявлению Слуцкого, Россия не выходит из моратория.

«Мы не выходим из договора, остаемся государственным членом Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний как своего рода "фундаментной плиты", действующей сегодня на планете системы ядерного сдерживания», - сказал депутат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что отзыв Россией своей ратификации договора не говорит о планах страны по возобновлению проведений ядерных испытаний.