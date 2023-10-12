Медведев сообщил о принятии 357 тысяч человек на службу в ВС РФ с начала 2023 года

В интересах объединенной группировки войск ВС РФ на службу было принято 357 тысяч военнослужащих.

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обнародовал число военных, заключивших контракт с Минобороны РФ. Он сообщил информацию в ходе совещания по вопросам укомплектования армии России военнослужащими, принятыми по контракту.

Медведев, ссылаясь на данные Минобороны России, сообщил, что с 1 января 2023 года в интересах объединенной группировки войск на службу были приняты 357 тысяч человек. Зампредседателя СБ РФ выразил уверенность, что получится сохранить темпы по набору военнослужащих по контракту.

«Это, соответственно, и те, кто пребывает в запасе, и кто заключил контракт, и те, кто пришел служить в качестве добровольца. В целом темпы набраны по набору неплохие», - сказал Медведев.

Президент России Владимир Путин недавно проводил совещание с Совбезом РФ. На повестке обсуждения было развитие Севера, в том числе Северного морского пути.