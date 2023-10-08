Спорт UFC разрешила россиянам выходить на поединки с флагом РФ Анна Назайкина В марте прошлого года всем бойцам организации запретили выступать с национальными флагами. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Читайте нас на: Американский бизнесмен, действующий президент организации UFC Дана Уайт принял решение, что российские спортсмены смогут выступать с российский флагом, сообщает MMA Junkie. Предприниматель привел личный пример, чтобы объяснить свое мнение по данному вопросу. «Я был на отдыхе во время Дня независимости Мексики, и когда не видел флагов, это сводило меня с ума. Россияне тоже смогут выходить со своим флагом», - цитирует издание RT. Напомним, в марте прошлого года после того, как РФ начала проводить спецоперацию, крупнейшая организация смешанных единоборств в мире ввела запрет для бойцов выходить на поединки с флагами своих стран. Экспертное мнение и аналитика