UFC разрешила россиянам выходить на поединки с флагом РФ
В марте прошлого года всем бойцам организации запретили выступать с национальными флагами.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Американский бизнесмен, действующий президент организации UFC Дана Уайт принял решение, что российские спортсмены смогут выступать с российский флагом, сообщает MMA Junkie.
Предприниматель привел личный пример, чтобы объяснить свое мнение по данному вопросу.
«Я был на отдыхе во время Дня независимости Мексики, и когда не видел флагов, это сводило меня с ума. Россияне тоже смогут выходить со своим флагом», - цитирует издание RT.
Напомним, в марте прошлого года после того, как РФ начала проводить спецоперацию, крупнейшая организация смешанных единоборств в мире ввела запрет для бойцов выходить на поединки с флагами своих стран.