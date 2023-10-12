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Врачи сообщили о крайне тяжелом состоянии раненого журналиста Sputnik

Ирина Елагина
16:41 12.10.2023
Журналист пострадал при ударе дрона по Белгороду и находится в реанимации.
Врачи сообщили о крайне тяжелом состоянии раненого журналиста Sputnik
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Журналист Sputnik Хайбар Акифи, пострадавший при атаке украинского беспилотника на Белгород, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Оперативной информацией о здоровье раненого сотрудника СМИ поделился Минздрав Белгородской области.

«Раненый журналист нестабилен, врачи делают все для сохранения его жизни», - приводит РИА Новости заявление медицинского ведомства.

В реанимации находится и супруга журналиста, преподаватель Белгородского университета Олеся Акифи, также получившая тяжелые ранения при ударе украинского дрона. Состояние молодой женщины медики оценивают как стабильное, пострадавшей уже провели операцию.

Ранее сообщалось о трагедии под Белгородом, где при падении украинского БПЛА на частный дом пострадала семья журналиста. Он и его жена были ранены и попали в реанимацию, их 4-летняя дочь и родители жены погибли.

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