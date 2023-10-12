Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе дрона под Белгородом

Журналист с женой и 4-летней дочерью находились в гостях у родителей под Белгородом, дрон ВСУ попал в их дом, погибли двое взрослых и ребенок, сотрудник СМИ и его жена ранены.

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Семья журналиста Sputnik Хайбара Акифи пострадала при ударе беспилотника ВСУ по пригороду Белгорода. При взрыве погибли родители жены и 4-летняя дочь сотрудника СМИ. О трагедии в журналистском сообществе сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся», - рассказал Киселев.

Он назвал произошедшее огромной трагедией, так как молодые супруги потеряли дочь, а Олеся Акифи лишилась родителей в результате атаки ВСУ.

По информации РИА Новости, пострадавшая Олеся Акифи - ученый-филолог, преподает в БГТУ им. Шухова.

Напомним, что утром 12 октября белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух взрослых и одного ребенка при падении украинского БПЛА, еще двое пострадавших были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.