Площадь пожара в многоэтажке в Тобольске составляет 800 «квадратов».

© Видео: МЧС РФ, Телеграм © Фото: 72.mchs.gov.ru

Из горящей многоэтажки в Тобольске эвакуировали 300 человек. Об этом сообщается в Тelegram-канале МЧС РФ.

«МЧС России эвакуировано 300 жильцов, спасено еще двое. В Тобольске из-за хлопка газа горит балкон на пятом этаже многоквартирного дома. Огонь распространился на кровлю», - говорится в сообщении МЧС РФ.

Отмечается, что площадь пожара составляет 800 «квадратов», в тушении задействованы более 60 специалистов и 20 единиц техники. По предварительной информации, пострадало три человека.

Ранее сообщалось, что жителей многоэтажки эвакуировали в автобус для временного пребывания, вопрос по организации пункта временного размещения решается.