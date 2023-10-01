В Тобольске после взрыва газа загорелся жилой дом

Сначала в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв газа, затем пламя перекинулось на кровлю дома.

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Взрыв газа в одной из квартир на последнем этаже жилого много многоквартирного дома в Тобольске стал причиной мощного пожара на кровле. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, кадры с места событий опубликовало сообщество «Тобольские новости».

«1 октября 2023 года в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Тобольск, улица Семена Ремезова, д. 3А», - говорится в сообщении.

Сообщается, что двух человек спасли, один человек пострадал. На месте работают спасатели - задействованы 56 человек, 17 единиц спецтехники. Жильцов дома эвакуировали.

«Площадь пожара составляет 800 кв.м.», - добавили в МЧС.

По данным мэра Тобольска Максима Афанасьева, организованы оперативный штаб и автобус для временного пребывания - сейчас там находятся 52 человека из 320. Решается вопрос по временному размещению.