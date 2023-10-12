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Бойцы ВВО показали работу болотохода «Сокол» в зоне СВО

Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
06:30 12.10.2023
С помощью снегоболотохода «Сокол» можно перевозить продукты и медикаменты или раненых, также его можно использовать как мобильную огневую точку.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие ВВО получили от республики Саха снегоболотоходы. В самой Якутии такие используют для охоты. В зоне боевых действий этим машинам можно найти множество вариантов применения от подвоза боеприпасов до эвакуации раненых. Его проходимость впечатляет, не нужно даже намека на дорогу, достаточно только обозначить направление.

На болотоход «Сокол» также можно установить ПТРК или пулемет, и тогда он превратится в мобильную огневую точку.

«Доставляет на линию боевого соприкосновения продукты, боеприпасы, также возможна установка каких-то определенных видов вооружения и нестандартного применения в ходе боевой обстановки», - рассказывает заместитель командующего объединением ВВО с позывным «Снегопад».

Он также рассказал, что сейчас, когда приближается сезон распутицы, такая машина особенно нужна военнослужащим.

Республика Саха обеспечила российских бойцов и противодроновыми ружьями. Они уже доказали свою эффективность в зоне активных боевых действий.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как военнослужащие заправляют танки вблизи передовой. Чтобы не быть замеченными противником, бойцы маскируют свои машины. Работа заправщиков крайне опасна, поскольку боевики постоянно пытаются прервать снабжение наших войск.

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