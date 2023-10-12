Сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в небе над Россией

Два из пяти самолетов направлялись в Санкт-Петербург.

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Пять пассажирских самолетов, выполняющих внутренние рейсы по России, подали сигналы тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По данным агентства, авиалайнеры следовали рейсами Череповец - Москва, Самара - Санкт-Петербург, Петрозаводск - Москва, Сабетта - Москва и Петрозаводск - Санкт-Петербург. При этом курс и высота полета самолетов остались неизменными, они направляются в аэропорты назначения.

Ранее экипаж самолета, летевшего рейсом Бангкок - Москва, был вынужден связать одного из пассажиров. Мужчина напал на сидящего перед ним пассажира с вилкой, у пострадавшего зафиксировали ссадины на спине, плече и на груди. Предупреждения бортпроводников и других пассажиров он проигнорировал.