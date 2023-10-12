Замминистра обороны РФ Горемыкин поздравил ансамбль Александрова с 95-летием

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Сегодня Ансамбль песни и пляски имени Александрова отмечает 95-летие. С юбилеем коллектив поздравил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он вручил награды и передал поздравление от Сергея Шойгу. Глава Минобороны отметил, что созданный выдающимся дирижером и композитором Александром Васильевичем Александровым ансамбль завоевал самую искреннюю любовь зрителей и стал гордостью наших Вооруженных сил.

«Хотел бы выразить всему творческому коллективу ансамбля благодарность за высокий профессионализм, талант и самоотдачу в служении Отечеству и пожелать вам крепкого здоровья, вдохновения, благополучия и больших творческих свершений», - сказал Горемыкин.

За годы службы ансамбль давал концерты для наших военных во всех горячих точках. Сейчас это зона СВО. Коллектив выступал по всему миру. Буквально месяц назад музыканты побывали в Северной Корее.

Ансамбль Александрова также выступал и поддерживал военных в Афганистане, Югославии, Приднестровье, Таджикистане и Сирии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.