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Эксперт Девяткин рассказал, как мошенники используют против людей информацию о болезнях

Игнат Далакян
13:38 12.10.2023
По словам специалиста, жертвами мошенников, использующих личные медицинские данные о человеке, могут стать люди, скрывающие от работодателя заболевания, которые могут препятствовать его работе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Ученый, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» рассказал, как мошенники могут использовать личную медицинскую информацию человека с целью шантажа и дальнейшего получения выкупа.

«Как и любая другая чувствительная информация о человеке, медицинская информация не составляет исключение. Киберпреступником владеет исключительно корыстный интерес в 98% случаев. Соответственно, чаще всего цель - получение данной информации, и далее либо получение выкупа за ее неразглашение, либо уже перепродажа третьим лицам также за какую-то финансовую мотивацию», - рассказал эксперт.

Девяткин объяснил, что не всякая информация может принести корыстную финансовую выгоду мошенникам. Он отметил, что кибермошенники могут использовать личную медицинскую информацию о человеке, скрывшем от работодателя информацию о своих заболеваниях, которые могут препятствовать его работе.

«Иногда может возникнуть ситуация, что у человека есть заболевание, которое препятствует его работе, но он каким-то образом этот факт скрыл от работодателя. Соответственно, конкретно в этом случае это будет предмет для шантажа и вымогательства за неразглашение этой информации», - объяснил специалист.

Ранее Генрих Девяткин рассказывал нам, каким образом можно положить конец телефонному мошенничеству. Специалист выразил мнение, что для решения этой проблемы необходимо запретить продажу дебетовых карт третьим лицам на законодательном уровне.

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