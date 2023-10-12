Воздушную тревогу объявили в 5 областях Украины
Воздушные сирены сработали в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
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В пяти украинских областях прозвучали сигналы воздушной тревоги.
В частности, в Николаевской и Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях сработали системы оповещения населения. Об этом информирует RT со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
В начале октября воздушную тревогу на Украине объявляли в 11 областях.
Она сработала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также Черниговской, Сумской и Николаевской, Одесской областях.
Также прозвучала и на подконтрольной киевским властям части Херсонской области.