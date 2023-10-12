Путин обменялся приветствиями с ротой почетного караула в Бишкеке на киргизском языке

Президент РФ прилетел в столицу Киргизии для участия в саммите СНГ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин по прибытии в Бишкек для участия на саммите СНГ поздоровался с военнослужащими Киргизии на родном для них языке.

Президент России встретился с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Во время прохождения по ковровой дорожке перед ротой почетного караула Бишкека Путин поприветствовал солдат на киргизском языке.

«Приветствую, военные!» - сказал на киргизском президент.

Ранее президент России принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя». Там он обсудил актуальные внешнеполитические вопросы, в том числе и озвучил причины обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.