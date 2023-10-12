Экономист Разуваев допустил пересмотр потолка на нефть из-за ближневосточного конфликта

По словам Разуваева, реакция стран-поставщиков нефти Ближнего Востока на палестино-израильский конфликт может повлиять на рост или снижение цен на нефть.

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Палестино-израильский конфликт напомнил, что Россия, Казахстан и Азербайджан являются надежными поставщиками нефти. Об этом рассказал «Звезде» экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Конфликт показывает, что Россия является надежным поставщиком, а страны Ближнего Востока, прежде всего это Саудовская Аравия и Иран, подвержены геополитическим и различным рискам. Плюс это показывает, что есть еще другие надежные поставщики - Азербайджан, Казахстан», - сказал Разуваев.

Экономист добавил, что про риски Ближнего Востока в вопросе цен на нефть все забыли, однако военно-политическая ситуация напомнила об этом. Если объем добычи экспортных поставок сократится, то цена на нефть вырастет, отметил Разуваев.

«Пока действует нефтяной потолок, мы Западу не продаем, но все может быть. Может быть, ситуация заставит Запад пересмотреть данную историю», - сказал экономист.

Разуваев отметил, что в начале конфликта цены на нефть подскочили на 5%, однако дальнейшая реакция рынка зависит от того, как поведут себя Иран и Саудовская Аравия - возможно, возникнут перебои с поставками.

«Иран может вообще вступить в войну. Соответственно, понятно, что будет с его экспортом. А саудиты вроде обещали увеличить добычу в начале следующего года - сделают, не сделают. Вообще, как они объемы будут регулировать», - добавил экономист.

Кроме того, по словам Разуваева, если раньше нефтяной рынок сильнее реагировал на события на Ближнем Востоке, то теперь, несмотря на очень серьезный конфликт, реагирует более сдержанно. Экономист обратил внимание, что Саудовская Аравия, как и многие другие исламские государства, заняла сторону Палестины, Израиль сейчас может рассчитывать на поддержку США и Запада.

«А Штаты и Запад - это главный потребитель нефти. Поживем - увидим. Для нас, конечно, рост цен на нефть - это хорошо», - сказал Разуваев.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил причины обострения ситуации на Ближнем Востоке на форуме в Москве. Крайняя степень ожесточенности со стороны как Израиля, так и Палестины - это следствие застарелости конфликта, который, как считает российский лидер, США помешали решить мирным путем.

Напомним, потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель был введен 5 декабря 2022 года вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем.