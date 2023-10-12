СБ ООН проведет заседание по ближневосточному конфликту 13 октября

Заседание СБ ООН по конфликту между Израилем и Палестиной пройдет в эту пятницу, 13 октября.

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Совет Безопасности ООН проведет заседание в пятницу, 13 октября. Его посвятят ситуации на Ближнем Востоке - обострившемуся противостоянию Израиля и Палестины.

Председатель СБ ООН назначил его на 15 часов по местному времени, что соответствует 22:00 по московскому времени. Об этом РИА Новости рассказали источники в Совбезе.

«Председатель Совбеза назначил заседание на пятницу на 15:00», - сообщило агентство.

Немногим ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за остроты конфликта нет шансов на мир между Израилем и Палестиной. Он добавил о возможности урегулирования данного противостояния при участии России, однако, по словам президента, «сейчас острота такая, что ничего подобного не видим».