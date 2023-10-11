Путин заявил, что из-за остроты конфликта нет шансов на мир между Израилем и Палестиной

Россия могла бы помочь с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке

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Россия может помочь в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, но пока ситуация слишком острая. Об этом президент России Владимир Путин заявил каналу Al Ghadна полях «Российской энергетической недели».

«РФ могла бы внести свою лепту и вклад в урегулирование, но сейчас острота такая, что ничего подобного не видим», - заявил президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на международном форуме по проблемам энергетики затронул тему палестино-израильского конфликта и отметил, что к миру на Востоке ведет только одна дорога - это признание суверенитета Палестины.