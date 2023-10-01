Все печально: почему контрнаступление украинских боевиков близится к концу

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

В ночь на понедельник наши беспилотники атаковали стратегически важный для ВСУ объект - аэродром Кульбакино неподалеку от Николаева. Этот аэродром использовался для запуска ракет Storm Shadow - удалось уничтожить как склады с ракетами, так и самолеты, с которых их запускали. Уже днем российские войска нанесли удар крылатой ракетой по месту хранения боеприпасов ВСУ, расположенных в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны, одна ракета уничтожила более трех тысяч тонн украинских снарядов.

В четверг взрывы звучали в Одесской и Николаевской областях, наши ВКС уничтожали центры подготовки боевиков и склады в тылу противника. Также удар нанесен по аэродрому Долгинцево, где базировались боевые истребители. Наши беспилотники атаковали Авдеевский коксо-химический завод, где хранились боеприпасы для украинских боевиков.

В пятницу российская авиация нанесла, как минимум, три удара по мостам через реку Оскол в Харьковской области. Поражены автомобильные мосты, которые активно использовались вооруженными силами Украины для переброски личного состава и техники на Купянское направление. Вновь был атакован аэродром Кульбакино - удалось уничтожить два поставленных Польшей истребителя Миг-29, модернизированных под применение дальнобойных ракет западного производства.

В Овальном зале Кремля за длинным белым столом Владимир Путин провел встречу с Героями битвы за опорный пункт в районе Урожайного.

«Это один из знаковых, хороших примеров мужества и героизма. Я понимаю, что, когда идет бой, об этом никто не думает, думаете наверняка только о том, как в боевом смысле работать, как отражать атаку противника. Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть - это героизм в прямом смысле этого слова», - заявил Владимир Путин.

Видео боя записала камера российского квадрокоптера. Линия обороны наших войск вся изрыта воронками. Под прикрытием артиллерии 12 украинских боевиков пытались прорваться в окопы. Противостояли им пятеро российских солдат. Расстояние - всего несколько метров, траншеи соединены между собой. Шансов выстоять почти не было. Под его командованием замкомвзвода Ивана Калашникова из Бурятии укрепление удерживали военнослужащие 37й гвардейской мотострелковой бригады.

«В ваших рядах, вместе с вами, практически в окопе сражались и еще два бойца, которые пришли добровольно в Вооруженные Силы из мест лишения свободы. Они погибли. Во-первых, хочу сказать, что да, мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину в полной мере. Это первое. Второе - конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения. Может быть, вы не знаете, сегодня как раз похороны одного из этих погибших ребят. Поэтому, перед тем как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память минутой молчания», - добавил глава государства.

Из троих военнослужащих сидящих за столом двое получили ранения. Ефрейтора Алексея Ивлиева задело осколками, - врачи до сих пор не все извлекли, рядом с рядовым Вячеславом Тарасовым разорвалась украинская граната. О том, как отбили атаку - просто и скупо рассказал их командир.

«Заступили на позиции, враг высадился неподалеку от нас, предпринял наступление на нас, предпринял наступление на нас, встретили», - отметил Калашников.

Эта еле уловимая улыбка и короткое, но очень емкое - встретили, - вряд ли передадут запредельное напряжение окопного боя, который длился целый час. Иван Калашников за этот бой удостоился звания героя Российской Федерации, его товарищи награждены орденами Мужества. Их подвиг теперь попадет в учебники по истории, - как иллюстрация того, что качество бьет количество. Побеждать не числом, а умением, - то, что сказал Суворов актуально до сих пор.

За 4 месяца контрнаступа Украина потеряла около 80 тысяч солдат. Ценой таких неимоверных и неоправданных жертв ВСУ продолжают давить на нашу оборону. Результата добились обратного. Российские вооруженные силы, - только набирают мощь. В армию приходит много добровольцев. Часто это люди с боевым опытом, обученные и мотивированные. Формированием подразделений, где они будут служить, займется герой России Андрей Трошев, - такую задачу поставил ему Владимир Путин. Президент в ходе встречи с Трошевым и заместителем Министра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

О том, какая ситуация на участке фронта Работино - Вербовое, где спустя три с половиной месяца непрерывных штурмов ВСУ удалось продвинуться всего на несколько километров, о чем говорил глава МО РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании и на что рассчитывает Запад смотрите в сюжете программы «Главное с Ольгой Беловой».