Оперативный командующий и глава Генштаба ВС Польши подали в отставку

Польские СМИ предположили, что решение об уходе было принято на фоне инцидента в декабре 2022 года.

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Польский телеканал Polsat передал информацию об уходе главы Генштаба Раймунда Анджейчака и оперативного командующего генерала Томаша Пиотровского ВС Польши со своих постов.

Согласно данным СМИ Польши, оба генерала могли принять решение об уходе с военной службы из-за инцидента в декабре 2022 года. Тогда польские ПВО не смогли отследить обломки ракеты «воздух-земля», упавшие под городом Быгдощ.

«Уведомление об уходе в отставку подал генерал Томаш Пиотровский. Каждый военнослужащий имеет право это сделать. Господин генерал воспользовался таким правом», - отметил представитель оперативного командования армии Польши подполковник Яцек Горышевский.

Ранее в Минобороны Польши сообщили о развертывании над Варшавой системы противоракетной обороны. Обеспечивать безопасность неба будет американский комплекс Patriot.