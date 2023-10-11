Шойгу: загрузка ВТА с учетом СВО в два раза превысила «самые напряженные времена СССР»

Сегодняшняя нагрузка на военно-транспортную авиацию России почти в два раза превзошла загруженность в напряженные годы СССР.

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Сегодня загруженность военно-транспортной авиации почти в два раза больше, чем в самые напряженные времена СССР. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководством ОАК в Ульяновске.

«С учетом специальной военной операции загруженности военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», - отметил в ходе совещания Министр обороны РФ.

Шойгу добавил, что поскольку нагрузка продолжает расти, необходимо поддерживать уже имеющийся парк в рабочем состоянии и наращивать выпуск новых самолетов, являющихся модификацией Ил-76. Несмотря на то, что эти машины «показывают прекрасные боевые характеристики», их все равно необходимо продолжать совершенствовать с целью увеличения дальности и грузоподъемности, отметил министр обороны.

Кроме того, Шойгу поручил удвоить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 к 2025 году - двигатели, возможности и мощности для их модернизации уже имеются.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.