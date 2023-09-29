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Вильфанд объяснил, почему осенью наступает барическая депрессия

Ирина Елагина
Наталья Жадько
22:24 29.09.2023
Погода подарила россиянам в 2023 году четыре летних месяца, что позволило подготовиться к предстоящему дефициту солнца и осенней хандре.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alexander Legky, Alexander Legky Global Look Press
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В канун последнего дня первого месяца осени можно подвести итог. Обывательский - бабье лето удалось - и синоптический - действительно, начало осени-2023 побило все рекорды. 29 сентября, например, 120-летний - воздух прогрелся до плюс 25. А тут еще и Суперлуние. Наталья Жадько подробнее.

Впечатляющие кадры огромной Луны буквально заполонили социальные сети. «Урожайная», «роковая», «гигантская» – так в эти дни называют естественный спутник Земли. Все потому, что он находится максимально близко к нашей планете и светит намного ярче, чем в обычное полнолуние. Это явление называют Суперлуние, которое не такое уж и редкое в астрономии. 

На этот раз расстояние до Луны составит 360 тысяч километров. С Земли лунный диск будет казаться больше и на треть ярче. С такой дистанции на его поверхности можно разглядеть моря, кратеры и горные цепи. Но, конечно, только через телескоп.

Приближение спутника оказывает влияние на планету и земную кору. Все из-за гравитационного воздействия. Меняется цикл приливов и отливов, увеличивается риск землетрясений. А вот на здоровье человека, вопреки расхожему мнению, это никак не сказывается.

Другое дело - вспышки на Солнце, из-за которых возникают магнитные бури. Предыдущие, например, всего несколько дней назад, были настолько мощными, что даже жители Подмосковья наблюдали Северное сияние. Изменения геомагнитного фона ощутимо влияет как на состояние человека, так и на приборы навигации и спутники.

На этот раз, вопреки опубликованным прогнозам, обстановка в магнитном поле Земли будет спокойной. Сила колебаний не превысит трех баллов, хотя накануне ожидали около шести. Возмущения возможны к середине октября. Тем не менее, людям с хроническими заболеваниями расслабляться не стоит.

«Это может быть обострение хронических заболеваний. Больше всего страдают люди с сердечной патологией. Потому что отмечено, что магниты влияют на железосостовляющие лейкоциты. Может подняться давление, появиться головная боль, ухудшение состояния, слабость. Надо уйти на покой. В спокойном состоянии пребывать те дни, которые будут магнитом возмущены. Нужно просто провести день в свободном плавание. Не перенапрягаться, никаких интоксикаций», - рассказал – врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Еще одно явление, с которым медики связывают нестабильный эмоциональный фон, нервозность, импульсивность да и в целом ухудшение состояние человека – барическая депрессия. Она накроет столицу и центрально-европейскую часть страны уже через несколько дней. Как правило, при таком явлении атмосферное давление и температура воздуха резко понижаются, а солнечные дни сменяются на пасмурные. Барическая депрессия характерна для последних месяцев года.

«Для депрессии, для психологической деятельности характерен интенсивный перенос воздушных масс от поверхности Земли в более высокие слои. Когда воздушные массы поднимаются, происходит охлаждение температуры, конденсация водяных паров, облакообразование. И эти облака низкие, хмурые, мрачные», - объяснил научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд.

Так что уже послезавтра четвертый месяц лета, в Москве завершится, как уже называют этот сентябрь, а жителям столицы пора готовить зонты, теплую одежду и хорошее настроение, чтобы не поддаваться естественному «депрессивному» явлению.

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