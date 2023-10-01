Эксперт РАН Ананьева назвала Британию застрельщицей обострения конфликта на Украине

Елена Ананьева заявила, что британцы будут идти на обострение украинского конфликта.

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Британия будет предпринимать попытки эскалации украинского конфликта, заявила в беседе со «Звездой» руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

«Британия постоянно выступает застрельщицей обострения ситуации. Британия гордится тем, что она вторая после США по помощи Украине», - отметила Ананьева.

По словам Ананьевой, британцы «будут пытаться идти на обострение».

«У нее (Британии - Прим. Ред.) такая роль паровоза. Она инициирует какие-то действия. Остальные потом волей-неволей подтягиваются», - добавила эксперт.

Кроме того, отметила Ананьева, в последний раз Конгресс отказал Украине в помощи на ближайшие 45 дней, в таком случае «британцы могут подхватить со своей стороны эстафету».

Эксперт добавила, что сейчас под эгидой Британии создается фонд восстановления Украины.

«Предполагается, что туда направят не только государственный, но и частный капитал. То есть, судя по всему, поспешат Украину разграбить», - заключил эксперт.

По данным Telegraph, министр обороны Великобритании призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине, кроме того, у Соединенного Королевства есть намерения разместить на территории бывшей советской республики свои войска.