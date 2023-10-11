Опубликованы кадры нанесения удара по позициям боевиков в районе Клещеевки

Корректировщики - желанная цель для боевиков, и, чтобы не быть замеченными, вместо штатного кейса для квадрокоптеров они используют рюкзак.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

На Артемовском направлении в районе Клещеевки националисты не прекращают попытки прорвать нашу оборону. Артиллерия южной группировки войск ежедневно срывает эти попытки. «Звезда» публикует кадры работы корректировщика на этом участке.

Корректировщик выдвигается в сторону линии соприкосновения, его задача - выявить местоположение вражеской пехоты. Он должен находиться в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, расстояние до противника - всего несколько сотен метров.

Штатный кейс для квадрокоптера бойцы не используют. За корректировщиками националисты ведут охоту, а характерный черный ящик привлекает к себе слишком много нежелательного внимания.

Всего через несколько минут после того, как корректировщик отправляет данные, по позициям боевиков наносится сокрушительный удар. Работает ствольная артиллерия южной группировки войск. Каждый выстрел ориентируют с точностью до метра.

Грамотный корректировщик - на вес золота. Каждое его слово наводчик орудия моментально переводит в координаты, и следующий выстрел точно поражает цель.

Националисты на Артемовском направлении ежедневно несут потери, но командование боевиков все равно гонит на убой новые резервы, чтобы отчитаться перед западными кураторами, за поставленную технику и вооружение. Усилия боевиков сводят на нет российские бойцы, и ключевую роль в этой работе играют наши артиллеристы.

Ранее оператор FPV-дрона уничтожил украинского боевика из штурмового подразделения. Противник пытался скрыться в высокой траве, но был настигнут беспилотником.