В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»

В Минцифры уточнили, что обязательной двухфакторная аутентификация станет для всех пользователей лишь после соответствующего решения правительства.

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С первого октября 2023 года для рада пользователей двухфакторная аутентификация стала обязательной на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Минцифры.

Двухфакторная аутентификация использует при входе пользователя в свой аккаунт не только пароль, но и дополнительное подтверждение: одноразовый смс-код, биометрические данные, код из специального предложения и другие способы. В ведомстве объяснили, что двухфакторка стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстанавливает свою учетную запись на портале. Обязательной же для всех она станет после того, как проект постановления примет правительство.

«После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», - рассказали в Минцифры.

Ранее президент Путин подписал указ о введении цифровой версии паспорта гражданина Российской Федерации. Его можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения «Госуслуги».