В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»

Никита Черненко
15:12 01.10.2023
В Минцифры уточнили, что обязательной двухфакторная аутентификация станет для всех пользователей лишь после соответствующего решения правительства.
В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

С первого октября 2023 года для рада пользователей двухфакторная аутентификация стала обязательной на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Минцифры.

Двухфакторная аутентификация использует при входе пользователя в свой аккаунт не только пароль, но и дополнительное подтверждение: одноразовый смс-код, биометрические данные, код из специального предложения и другие способы. В ведомстве объяснили, что двухфакторка стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстанавливает свою учетную запись на портале. Обязательной же для всех она станет после того, как проект постановления примет правительство.

«После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», - рассказали в Минцифры.

Ранее президент Путин подписал указ о введении цифровой версии паспорта гражданина Российской Федерации. Его можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения «Госуслуги».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:42 В стране и мире
Видео
Политолог Лукьянов назвал успех Фицо показателем смены настроений в Европе
13:55 В стране и мире
Путин приедет в Сочи на заседание клуба «Валдай»
13:13 В стране и мире
В НАТО заявили об отсутствии планов размещать дополнительное ядерное оружие в Европе
12:17 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили боевиков 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ под Белогоровкой
11:33 В стране и мире
Видео
Момент взрыва у здания МВД в Анкаре попал на видео
Популярное
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.