Минобороны: ПВО сбили украинские ракеты «Гром-2», летевшие на объекты на севере Крыма

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Минобороны России сообщило о попытке киевского режима атаковать объекты на территории Крыма оперативно-тактическими ракетами «Гром-2». Дежурные средства ПВО обнаружили и перехватили ракеты в воздухе.

«1 октября т.г. около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2» по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе.

Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района» - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Минобороны сообщало об успешном уничтожении средствами ПВО четырех украинских БПЛА над северо-западной частью акватории Черного моря и Крыма.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов