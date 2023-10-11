На северо-западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3

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Жители Афганистана ощутили землетрясение с магнитудой 6,3. Его эпицентр был северо-западнее города Герат с населением 272 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информацию о сейсмособытии приводит Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Восьмого октября Афганистан также сотрясался от подземных толчков. Тогда землетрясение произошло на западе страны. Погибли не менее двух тысяч афганцев. В провинции Герат полностью были разрушены шесть деревень.

До этого в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. Колебания земной поверхности привели к гибели минимум 14 человек, еще 78 пострадали.