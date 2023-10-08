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Как минимум две тысячи жителей Афганистана погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего на западе страны, передает Associated Press, ссылаясь на представителя талибов (находятся под санкциями ОНН за террористическую деятельность).

Во временном правительстве «Талибана»* уточнили, что последствиями стихийного бедствия в провинции Герат стали полностью разрушенные шесть деревень.

Этим утром France Presse приводило другие данные - сообщалось о тысяче жертв землетрясения.

Накануне днем стало известно о произошедшем в Афганистане. Сообщалось о 14 погибших и 78 пострадавших.

*«Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.