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Боец «Коляда» рассказал, как БМП-3М уничтожила польских наемников и MRAP боевиков

Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
06:41 11.10.2023
Как сказал командир бронегруппы «Старый», боевые машины пехоты работают там, где «танки даже боятся ездить».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Окрестности Новомайорского. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота выдвигаются на передовую и занимают огневую позицию на краю лесополосы.

Боевая машина может работать не только прямой наводкой, но и по навесной траектории, уничтожая цели с расстояния в несколько километров. Это могут быть прямые попадания в опорник националистов через камеру ночного прицела.

«Как говорят в пехоте, эти машины ездят туда, куда танки даже боятся ездить», - комментирует командир бронегруппы 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Старый».

В зарослях стоит новейшая БМП-3М «Драгун». Машине меньше года. При ее создании учли реальный боевой опыт. На эту БМП беспилотник противника уже сбрасывал сразу три кумулятивных боеприпаса.

«Наша БМП пострадала от трех, но восстановили быстро, поврежден был только радиатор, буквально за два дня восстановили, и снова в строй», - рассказал «Бонд», командир БМП-3М.

Орудие калибра 100 мм бьет как снарядами, так и противотанковыми управляемыми ракетами. Плюс 30-миллиметровая автоматическая пушка и три пулемета калибра 7,62 мм.

«Отбивали атаку противника, был уничтожен MRAP с пехотой до 12 человек. Машина дальше не выехала, как и пехота. Также замечены иностранные наемники. Поляки. Ходили в экзоскелетах. На нашем счету они тоже есть уничтоженные», - поделился механик-водитель БМП с позывным «Коляда».

Кроме иностранных наемников - тысячи мобилизованных. Зачастую насильно.

Сорокалетний украинец оказался на передовой неожиданно, его остановили на блокпосту, когда он ехал на речку, и заставили пройти медосмотр. Вскоре после этого он попал в армию. Сдался в плен без сопротивления, что и другим советует.

«Украина о вас не подумает. Деньги, что поступают, дербанятся, а на оставшиеся солдаты покупают себе одежду и еду, потому что все это практически не финансируется, - рассказал военнопленный Александр Глаголь.

Ранее на Курганмашзаводе показали улучшенную БМП-3. Очередная партия машин была отправлена в зону проведения спецоперации.

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