На острове Переяславский пресечена деятельность двух украинских ДРГ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Херсонском направлении до 30-ти украинских боевиков, двух автомобилей и гаубицы Д-30 за сутки.
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На острове Переяславский Херсонской области пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Официальный представитель МО РФ отметил, что на этом направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских боевиков, два автомобиля и гаубица Д-30.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинских боевиков 81-й отдельной аэромобильной бригады под Белогоровкой.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.