Армия спецоперация На острове Переяславский пресечена деятельность двух украинских ДРГ Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Херсонском направлении до 30-ти украинских боевиков, двух автомобилей и гаубицы Д-30 за сутки. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: На острове Переяславский Херсонской области пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Официальный представитель МО РФ отметил, что на этом направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских боевиков, два автомобиля и гаубица Д-30. Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинских боевиков 81-й отдельной аэромобильной бригады под Белогоровкой. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика