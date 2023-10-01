Военные «Южной» группировки отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении

Более 150 боевиков были убиты или ранены на Донецком направлении за истекшие сутки.

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Военнослужащие подразделения «Южной» группировки войск отразили 10 атак националистов на Донецком направлении вблизи Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки в ДНР.

«Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110 механизированной, третьей штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны», - сообщили в Минобороны России.

За истекшие сутки на этом направлении более 150 боевиков были убиты или ранены. Кроме того, ВСУ потеряли два танка, две бронемашины, пусковую установку ЗРК «Стрела-10» и станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».

Ранее Минобороны показало видео боевой работы российских военнослужащих на Донецком направлении. На кадрах заметно, как военные уничтожают ракетным ударом подразделения 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.